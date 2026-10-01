தங்கம்

தங்கம் விலை சற்று குறைவு... இன்றைய நிலவரம் என்ன...?

இன்று வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ 5,000 குறைந்துள்ளது.
தங்கம் விலை சற்று குறைவு... இன்றைய நிலவரம் என்ன...?
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சென்னை,

தங்கம் விலை இன்று சற்று குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது. இதற்கிடையில், தங்கம் விலை நேற்று உயர்ந்தது. அதன்படி, 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.560 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,09,680க்கும், கிராமுக்கு ரூ.70 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,710-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

தங்கம் விலை

இந்த நிலையில், தங்கம் விலை இன்று சற்று குறைந்துள்ளது. அதன்படி, 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.240 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,09,440க்கும், கிராமுக்கு ரூ.30 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,680-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலை

இன்று வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ 5,000 குறைந்துள்ளது. அதன்படி வெள்ளி கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.240-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2 லட்சத்து 40 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Chennai
சென்னை
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Daily Thanthi
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