தங்கம் விலை சற்று குறைவு... இன்றைய நிலவரம் என்ன...?

சென்னை,
தங்கம் விலை இன்று சற்று குறைந்துள்ளது.
தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 675-க்கும். சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 9 ஆயிரத்து 400-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில், தங்கம் விலை இன்று சற்று குறைந்துள்ளது. அதன்படி, 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.120 குறைந்து ரூ.1 லட்சத்து 9 ஆயிரத்து 280-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.15 குறைந்து கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 660-க்கும். விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இன்று வெள்ளி விலையில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை. வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ.245-க்கும். ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 45 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.