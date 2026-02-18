தங்கம்

தொடர் சரிவில் தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

இந்த ஆண்டு தொடக்கம் முதலே தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை உச்சம் தொட்டு வருகிறது.
சென்னை,

சர்வதேச பொருளாதார நிலவரத்துக்கு ஏற்ப நாள்தோறும் தங்கம் விலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, தங்கம், வெள்ளி மீது சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள் அதிகளவில் முதலீடு செய்து வருகின்றனர். இதனால் இந்தியாவில் தங்கம் விலை உயர்ந்தவாறு இருக்கிறது. இதன்படி இந்த ஆண்டு தொடக்கம் முதலே தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை உச்சம் தொட்டு வருகிறது. கடந்த 1-ந்தேதி கிராம் ரூ.14,900, சவரன் ரூ.1,19,200 ஆகவும் விற்பனை ஆனது. அதன் பின்னர், தங்கம் சற்று ஏற்ற, இறக்கத்தை சந்தித்து வந்தது.

கடந்த 10-ந்தேதி கிராம் ரூ.14,580, சவரன் ரூ.1,16,640-க்கும் விற்பனையானது. 11-ந்தேதி விலை சற்று அதிகரித்து கிராமுக்கு ரூ.210-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,680-ம் உயர்ந்தது. இதையடுத்து தங்கம் விலையில் சிறிய அளவு மாற்றம் காணப்பட்டு விற்பனையானது. கடந்த 14-ந்தேதி கிராமுக்கு ரூ.160 உயர்ந்து ரூ.14,560 ஆகவும், சவரனுக்கு ரூ.1,280 அதிகரித்து ரூ.1,16,480-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்த சூழலில், தங்கம் நேற்று சற்று விலை குறைந்தது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.120-ம், சவரனுக்கு ரூ.960-ம் குறைந்தது. அந்த வகையில், கிராம் ரூ. 14,320-க்கும், சவரன் ரூ.1,14,5600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் நேற்று மாற்றமில்லாமல் ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.265-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,65,000-க்கும் விற்பனையானது.

இன்றைய தங்கம் விலை

இந்தநிலையில் சென்னையில், தங்கம் விலை இன்று மேலும் சரிந்துள்ளது. அதன்படி, ஆபரணத்தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.720 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,13,840க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.90 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,230க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இன்றைய வெள்ளி விலை

சென்னையில் இன்று வெள்ளி கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.260-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,60,000-க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.

கடந்த 5 நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

18.01.2026 ஒரு சவரன் - ரூ.1,13,840 (இன்று)

17.01.2026 ஒரு சவரன் - ரூ.1,14,560 (நேற்று)

16.01.2026 ஒரு சவரன் - ரூ.1,15,520

15.01.2026 ஒரு சவரன் - ரூ.1,16,480

14.01.2026 ஒரு சவரன் - ரூ.1,16,480

13.01.2026 ஒரு சவரன் - ரூ.1,15,200

