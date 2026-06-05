தங்கம்

மீண்டும் சரிந்த தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம் என்ன?

வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது.
மீண்டும் சரிந்த தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம் என்ன?
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சென்னை,

தங்கம், வெள்ளி விலை கடந்த சில மாதங்களாக ஏற்ற, இறக்கத்துடனேயே நீடிக்கிறது. ஓரிரு நாட்கள் விலை ஏறுவதும், பின்னர் சரிவதுமான நிலையிலேயே பயணித்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் ஏற்ற, இறக்கத்துடன் நீடித்து வந்த தங்கம் விலை கடந்த 29-ம் தேதி சற்று அதிகரித்தது.

இந்த சூழலில், கடந்த 1ம் தேதி அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை அதன் பின் 2 நாட்களாக மாற்றமின்றி விற்கப்பட்டது. இதற்கிடையில், தங்கம் விலை நேற்று சற்று குறைந்தது. இதன்படி தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.20 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,480-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.160 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,15,840-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், தங்கம் விலை இன்று மேலும் குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை

அதன்படி தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,430-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,15,440-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளியின் விலை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து, ரூ.280-க்கு விற்பனையாகிறது. ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.5,000 குறைந்து ரூ.2,80,000-க்கு விற்பனையாகிறது.

கடந்த 5 நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

05.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,15,440 (இன்று)

04.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,15,840 (நேற்று)

03.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,16,000

02.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,16,000

01.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,16,000

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Daily Thanthi
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