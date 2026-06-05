மீண்டும் சரிந்த தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம் என்ன?

சென்னை,
தங்கம், வெள்ளி விலை கடந்த சில மாதங்களாக ஏற்ற, இறக்கத்துடனேயே நீடிக்கிறது. ஓரிரு நாட்கள் விலை ஏறுவதும், பின்னர் சரிவதுமான நிலையிலேயே பயணித்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் ஏற்ற, இறக்கத்துடன் நீடித்து வந்த தங்கம் விலை கடந்த 29-ம் தேதி சற்று அதிகரித்தது.
இந்த சூழலில், கடந்த 1ம் தேதி அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை அதன் பின் 2 நாட்களாக மாற்றமின்றி விற்கப்பட்டது. இதற்கிடையில், தங்கம் விலை நேற்று சற்று குறைந்தது. இதன்படி தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.20 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,480-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.160 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,15,840-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், தங்கம் விலை இன்று மேலும் குறைந்துள்ளது.
அதன்படி தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,430-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,15,440-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வெள்ளியின் விலை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து, ரூ.280-க்கு விற்பனையாகிறது. ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.5,000 குறைந்து ரூ.2,80,000-க்கு விற்பனையாகிறது.
05.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,15,440 (இன்று)
04.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,15,840 (நேற்று)
03.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,16,000
02.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,16,000
01.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,16,000