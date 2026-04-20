தங்கம் விலை திடீர் சரிவு - இன்றைய நிலவரம் இதோ

சென்னை,
தங்கம் விலை கடந்த 14-ந்தேதியில் இருந்து தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்தது. இதனால் ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.1 லட்சத்து 14 ஆயிரத்தை தாண்டியது.
நேற்று முன்தினம் சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,200 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,14,880-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. கிராமுக்கு ரூ.150 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 14,360-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.280-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 80 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
தங்கம் விலை
இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று (20.04.2026 திங்கள்கிழமை) திடீர் சரிவை சந்தித்துள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.480 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,14,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.60 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 14,300-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஒரு கிராம் ரூ.280-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 80 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
கடந்த 5 நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
20.04.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,14,400 (இன்று)
18.04.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,14,880 (நேற்று முன்தினம்)
17.04.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,13,680
16.04.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,14,880
15.04.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,14,560