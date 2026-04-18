தங்கம்

மீண்டும் அதிகரித்த தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

வெள்ளி விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.5 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.280-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சென்னை,

தங்கம் விலை கடந்த 14-ந்தேதியில் இருந்து தொடர்ந்து 3 நாட்கள் உயர்ந்து வந்தது. இதனால் ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.1 லட்சத்து 14 ஆயிரத்தை தாண்டியது. இந்த நிலையில் நேற்று விலை சற்று சரிவை சந்தித்தது.

நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 360-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 14 ஆயிரத்து 880-க்கும் விற்கப்பட்டது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.150-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,200-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 210-க்கும். ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 680-க்கும் விற்பனை ஆனது. வெள்ளி விலையில் 2-வது நாளாக நேற்றும் மாற்றம் இல்லாமல், ஒரு கிராம் ரூ.275-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 75 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று (18.04.2026 வெள்ளிக்கிழமை) சற்று அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,200 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,14,880-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.150 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 14,360-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.280-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 80 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த 5 நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

18.04.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,14,880 (இன்று)

17.04.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,13,680 (நேற்று)

16.04.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,14,880

15.04.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,14,560

14.04.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,13,760

13.04.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,12,480

