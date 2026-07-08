ஒரே நாளில் 2-வது முறையாக குறைந்த தங்கம் விலை... நிலவரம் என்ன..?

சென்னை,
தங்கம் விலையில் ஏற்ற, இறக்கம் தொடர்ந்து நீடிக்கிறது. கடந்த 5-ந்தேதி வரை ஏறுமுகமாக இருந்த தங்கம் விலை, நேற்று முன்தினம் சவரனுக்கு ரூ.1,120 குறைந்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக நேற்றும், இன்றும் தங்கம் விலை குறைந்தது. இன்று காலையில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.560-ம், கிராமுக்கு ரூ.70-ம் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,06,640-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.13,330-க்கமு் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில் இன்று ஒரே நாளில் தங்கம் விலை 2-வது முறையாக குறைந்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் இன்று மாலையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,040 அதிரடியாக குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,05,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.130 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மாலையில் வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. அதன்படி வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ.245-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 45 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.