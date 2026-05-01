ஒரே நாளில் 2-வது முறையாக குறைந்த தங்கம் விலை... நிலவரம் என்ன..?

சென்னை,
தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக குறைந்து வந்த நிலையில், நேற்று மாலை அதிரடியாக உயர்ந்தது. இதைத் தொடர்ந்து இன்று காலையில் தங்கம் விலை குறைந்தது. அதன்படி கிராமுக்கு ரூ.50-ம், சவரனுக்கு ரூ.400-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,050-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,12,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில் இன்று ஒரே நாளில் இரண்டாவது முறையாக தங்கம் விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று மாலையில் சவரனுக்கு ரூ.1,040 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,11,360-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.130 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13,920-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.1,440 குறைந்துள்ளது.
வெள்ளி விலை இன்று காலையில் கிராமுக்கு ரூ.5-ம், கிலோவுக்கு ரூ.5 ஆயிரமும் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.265-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. மாலையில் வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி அதை விலையில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.