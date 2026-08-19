தங்கம்

சற்று குறைந்த தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம் என்ன?

வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது.
சற்று குறைந்த தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம் என்ன?
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சென்னை,

தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாகவே ஏற்றத்துடன் காணப்பட்டு வருகிறது. நேற்று முன்தினம் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.1,14,160-க்கு விற்பனையானது. கிராமுக்கு ரூ.50 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,270-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

தங்கம் விலை

இதனையடுத்து, நேற்றும் தங்கம் விலை சற்று உயர்ந்தது. அதன்படி, தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.160 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.1,14,320-க்கு விற்பனையானது. கிராமுக்கு ரூ.20 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,290-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இன்றைய தங்கம் விலை

இந்த நிலையில் இன்று தங்கத்தின் விலை சற்று குறைந்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.680 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,13,640-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.85 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,205-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை இன்று சற்று குறைந்துள்ளது. அதன்படி வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ.5 குறைந்து ரூ.250-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.5,000 குறைந்து ரூ.2,50,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

தங்கம் விலை
இன்றைய தங்கம் விலை
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தங்கம் விலை குறைந்தது
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Daily Thanthi
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