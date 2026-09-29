தங்கம் விலை சற்று குறைந்தது... இன்றைய நிலவரம் என்ன.?

சென்னை,
தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது. கடந்த 25-ம் தேதி தங்கம் விலை சற்று அதிகரித்து காணப்பட்டது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.10-ம், பவுனுக்கு ரூ.80-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 10-க்கும். ஒரு பவுன் ரூ.1 லட்சத்து 12 ஆயிரத்து 80-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
நேற்று தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு ரூ.1,880 குறைந்து ஒரு பவுன் ரூ.1,10,120-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.235 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,765-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், தங்கம் விலை இன்று சற்று குறைந்துள்ளது. அதன்படி, 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு ரூ.200 குறைந்து ஒரு பவுன் ரூ.1,19,120-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.25 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,740-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் விலை குறைவுக்கு இணையாக, இன்று வெள்ளி விலையும் குறைந்துள்ளது. ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை ரூ.5 மற்றும் ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ரூ.5,000 குறைந்து, தற்போது ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.240-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2 லட்சத்து 40 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.