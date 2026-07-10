தங்கம்

தங்கம் விலை சற்று உயர்வு... இன்றைய நிலவரம் என்ன...?

நேற்று ஒரே நாளில் 2 முறை தங்கம் விலையில் மாற்றம் இருந்தது.
தங்கம் விலை நிலவரம்
தங்கம் விலை நிலவரம்
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சென்னை,

தங்கம் விலை காலை மற்றும் பிற்பகலில் விலை மாற்றம் இருந்து வருகிறது. சில நேரங்களில் பிற்பகல் என்பது மாலை நேரங்களில் கூட விலை மாற்றம் காணப்படுவதை பார்க்க முடிகிறது. இந்த சூழலில் நேற்று ஒரே நாளில் 2 முறை விலை மாற்றம் இருந்தது.

நேற்று காலை தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.30 குறைந்து ரூ.13 ஆயிரத்து 220-க்கு விற்றது. இதற்கிடையில் மாலையில் கிராமுக்கு ரூ.100 உயர்ந்து ரூ.13 ஆயிரத்து 320-க்கு விற்பனையானது. ஒரு பவுன் ரூ.1 லட்சத்து 6 ஆயிரத்து 560-க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றம் இல்லாமல் ஒரு கிராம் ரூ.245-க்கும், கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 45 ஆயிரத்திற்கும் விற்பனையானது.

இன்றைய தங்கம் விலை

இந்த நிலையில், தங்கம் விலை இன்று சற்று உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி, தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.30-ம், பவுனுக்கு ரூ.240-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 350-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.1 லட்சத்து 6 ஆயிரத்து 800-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலையில் இன்றும் மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் ரூ.245-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 45 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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Daily Thanthi
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