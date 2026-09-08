தங்கம்

தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு.! இன்றைய நிலவரம் என்ன.?

வெள்ளியின் விலையில் மாற்றமில்லை.
தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு.! இன்றைய நிலவரம் என்ன.?
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சென்னை,

தங்கம் விலை

தங்கத்தின் விலை கடந்த சில நாட்களாக குறைந்து வந்தது. இதற்கிடையே, கடந்த 3-ந்தேதி தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்தது. அதன்படி சவரனுக்கு ரூ.2,320-ம், கிராமுக்கு ரூ.290-ம் அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,13,920-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ. 14,240-க்கும் விற்பனையானது. அதேபோல, 4-ந்தேதியும் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.960 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,14,880-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.120 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,360-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது.

ஆனால் 5-ந்தேதி தங்கம் விலை மேலும் அதிரடியாக குறைந்தது. அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை நேற்று சவரனுக்கு ரூ.1,360 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,13,530-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.170 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,190-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது. வார தொடக்கமான நேற்று தங்கம் விலை குறைந்து விற்பனையானது.

இன்றைய தங்கம் விலை

இந்த நிலையில், தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,120 ஒரு சவரன் ரூ.1,14,160-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.140 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,270க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

6-வது நாளாக வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. அதன்படி, ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.255-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

Today's Gold Price
தங்கம் விலை
தங்கம் விலை நிலவரம்
Gold Price
தங்கம் விலை உயர்வு
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Daily Thanthi
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