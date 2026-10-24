சற்று உயர்ந்த தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

சென்னை,
தங்கம் விலை ஏறுவதும், இறங்குவதுமான நிலையிலேயே இருக்கிறது. அந்த வகையில் கடந்த 20-ந்தேதியில் இருந்து அதன் விலை தொடர்ந்து இறங்குமுகத்தில் இருந்து வருவதை பார்க்க முடிகிறது. அந்த வரிசையில் நேற்றும் குறைந்திருந்தது. நேற்று சவரனுக்கு ரூ.1,400-ம், கிராமுக்கு ரூ.175-ம் குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,04,480-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.13,060-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
தங்கம் விலை கடந்த 5 நாட்களில் சவரனுக்கு ரூ.4,080 குறைந்த நிலையில் தங்கம் விலை இன்று சற்று உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.80 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,04,560-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.10 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13,070-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமில்லை. அதன்படி வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ.225-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 25 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.