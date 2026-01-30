தங்கம்

ஒரே நாளில் 2-வது முறையாக தங்கம் விலை குறைவு... நிலவரம் என்ன..?

தங்கம் விலை இன்று காலையில் சவரனுக்கு ரூ.4,800 குறைந்த நிலையில், பிற்பகலில் மேலும் குறைந்துள்ளது.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம்
Published on

சென்னை,

தங்கம், வெள்ளி விலை தினமும் புதிய உச்சம் என்ற பாணியை கையில் எடுத்துவிட்டது. விலை உயர்ந்தாலே உச்சம் என்ற போக்கிலேயே ‘கிடுகிடு'வென அதிகரித்து வருவதை பார்க்க முடிகிறது. ஆண்டின் முதல் மாதமான இம்மாத தொடக்கத்தில் ஒரு கிராம் ரூ.12,440-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.99,520-க்கும் தங்கம் விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதன்பின்னர், தங்கம் விலை ருத்ரதாண்டவம் ஆடத் தொடங்கியது.

கோப்புப்படம்
இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழக்கம்: சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வாலிபருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை

அதிலும் கடந்த 12-ந்தேதிக்கு பிறகு தங்கம் விலையின் வேகம் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் இருந்தது. சில நாட்கள் தங்கம் விலை உயர்வு நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.1,190-ம், சவரனுக்கு ரூ.9,520-ம் அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.16,800-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,34,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இன்று காலையில் தங்கம் விலை அதிரடியாக குறைந்தது. அதன்படி கிராமுக்கு ரூ.600-ம், சவரனுக்கு ரூ.4,800-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.16,200-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,29,600-க்கும் விற்பனையாகி சற்று ஆறுதல் அளித்தது. இந்த நிலையில் இன்று ஒரே நாளில் 2-வது முறையாக தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
தமிழக உழவர்களுக்கு துரோகம் செய்துவிட்டு, ஆவின் கர்நாடகத்தில் பால் வாங்குவதா? - அன்புமணி கண்டனம்

அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று பிற்பகலில் சவரனுக்கு ரூ.2,800 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,26,800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.350 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.15,850-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இன்று ஒரே நாளில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.7,600 குறைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

தங்கம் விலையைப் போல வெள்ளி விலையும், பிற்பகலில் அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. அதன்படி வெள்ளி விலை பிற்பகலில் கிராமுக்கு ரூ.10-ம், கிலோவுக்கு ரூ.10 ஆயிரமும் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.405-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.4,05,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Chennai
சென்னை
Gold Rate
தங்கம் விலை
வெள்ளி விலை
Silver rate
விலை நிலவரம்

Related Stories

No stories found.
X

Dailythanthi
www.dailythanthi.com