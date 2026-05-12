அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

சென்னை,
நடப்பாண்டு தொடக்கத்தில் இருந்தே தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்தை சந்தித்து வருகிறது. கடந்த 7-ந்தேதி தங்கம் விலை சற்று உயர்வை கண்டது. அதன் பின்னர் விலையில் மாற்றமின்றி தொடர்ச்சியாக 3 நாட்கள் அதே விலையில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது.
இந்த நிலையில் நேற்று தங்கம் விலை குறைந்தது. அதன்படி கிராமுக்கு ரூ.50-ம், சவரனுக்கு ரூ.400-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.14,100-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,12,800-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில் இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.
அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.1,840 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,14,640-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.230 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,330-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலையும் இன்று அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி வெள்ளி விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.15-ம், கிலோவுக்கு ரூ.15 ஆயிரமும் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.300-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.3 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.