தங்கம்

வார தொடக்கத்தில் உயர்ந்த தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன.?

தங்கம் விலை நேற்று முன்தினம் சவரனுக்கு ரூ.480 உயர்ந்த நிலையில், இன்று மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம்
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சென்னை,

தங்கம் விலை இந்த மாத தொடக்கத்தில் இருந்து குறைந்து கொண்டே வந்தது. கடந்த 11-ந்தேதி விலை குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,08,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாகவும் விலை குறையும் என எதிர்பார்த்த நிலையில், மறுநாள் (12-ந்தேதி) விலை அதிகரித்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக நேற்று முன்தினமும் விலை உயர்ந்து இருந்தது.

நேற்று முன்தினம் கிராமுக்கு ரூ.60-ம், சவரனுக்கு ரூ.480-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13,860-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,10,880-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில் வார தொடக்கமான இன்று தங்கம் விலை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.

அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.1,680 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,12,560-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.210 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,070-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ.10-ம், கிலோவுக்கு ரூ.10 ஆயிரமும் அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.280-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 80 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

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Daily Thanthi
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