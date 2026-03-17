தங்கம் விலை மேலும் குறைந்தது... இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

சென்னை,
தங்கம் விலை கடந்த 10, 11-ந்தேதிகளில் விலை உயர்ந்து வந்த நிலையில், கடந்த சில தினங்களாக குறைந்து காணப்படுகிறது. நேற்றைய நிலவரப்படி, சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,17,680-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,710-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.4-ம், கிலோவுக்கு ரூ.4 ஆயிரமும் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.276-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 76 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில் தங்கம் விலை இன்று மேலும் குறைந்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.480 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,17,200-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.60 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,650-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை நேற்று குறைந்த நிலையில் இன்று உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.4-ம், கிலோவுக்கு ரூ.4 ஆயிரமும் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.280-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 80 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை ஆகிறது.
17.03.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,17,200 (இன்று)
16.03.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,17,680 (நேற்று)
15.03.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,18,080
14.03.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,18,080
13.03.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,19,200