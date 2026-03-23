மாலையில் மீண்டும் அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை... சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 2 ஆயிரத்துக்கு கீழ் வந்தது

தங்கம் விலை இன்று காலையில் சவரனுக்கு ரூ.5,360 குறைந்த நிலையில், மாலையில் மீண்டும் குறைந்துள்ளது.
சென்னை,

தங்கம் விலை தொடர்ந்து சரிவை சந்தித்து வருகிறது. கடந்த 12-ந்தேதியில் இருந்து விலை மளமளவென குறைகிறது. கடந்த ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் எந்த அளவுக்கு ஏற்றம் கண்டதோ, அதே அளவுக்கு இறங்கத் தொடங்கியுள்ளது.

தமிழகத்தில் 2 மாவட்டங்களில் இன்றும், நாளையும் மழைக்கு வாய்ப்பு
அந்த வகையில் இன்று காலையில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.5,360 அதிரடியாக குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,03,600-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. கிராமுக்கு ரூ.670 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.12,950-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதே போல வெள்ளி விலை இன்று காலையில் கிராமுக்கு ரூ.15-ம், கிலோவுக்கு ரூ.15 ஆயிரமும் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.235-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 35 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

விளைச்சல் அதிகம்.. விலை குறைவு: வாழை விவசாயிகள் கவலை
இந்த நிலையில் இன்று மாலையில் தங்கம் விலை மேலும் அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று மாலையில் சவரனுக்கு ரூ.2,240 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,01,360-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.280 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,670-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.7,600 குறைந்து நகைப் பிரியர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.

வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரை இன்று மாலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் ஒரு கிராம் ரூ.235-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 35 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

