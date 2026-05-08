சென்னையில் இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் என்ன.?

சென்னை,
தங்கம் விலையில் ஏற்றம்-இறக்கம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. கடந்த 6-ந்தேதி ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 820-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 10 ஆயிரத்து 560-க்கும் விற்கப்பட்டது. நேற்று முன் தினம் காலை நேர நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.230-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,840-ம் உயர்ந்தது. பின்னர் மாலை கூடுதலாக கிராமுக்கு ரூ.50-ம், சவரனுக்கு ரூ.400-ம் அதிகரித்தது.
நேற்று தங்கம் விலை அதிகரித்து, கிராமுக்கு ரூ.50-ம், சவரனுக்கு ரூ.400-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 14,150-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,13,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது.
தங்கம் விலை
இந்த நிலையில், சென்னையில் தங்கம் விலையில் இன்று எவ்வித மாற்றமும் இல்லை. அதன்படி சென்னையில் ஆபரணத்தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.14,150-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,13,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ.275க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில், இன்றும் விலை மாற்றமின்றி அதே விலைக்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,75,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
கடந்த 5 நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
08.05.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,13,200 (இன்று)
07.05.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,13,200 (நேற்று)
06.05.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,12,800
05.05.2026 ஒரு சவரன் ரூ.10,560
04.05.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,12,000
03.05.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,12,000