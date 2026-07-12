சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் இன்றைய நிலவரம் என்ன.?

சென்னை,
தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாகவே ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது. நேற்று முன் தினம் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.30-ம், பவுனுக்கு ரூ.240-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 350-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.1 லட்சத்து 6 ஆயிரத்து 800-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது.
நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.50-ம், பவுனுக்கு ரூ.400-ம் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 300-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.1 லட்சத்து 6 ஆயிரத்து 400-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், தங்கம் விலையில் இன்று மாற்றமில்லை. வார விடுமுறை தினமான இன்று நேற்றைய விலையான, ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 300-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.1 லட்சத்து 6 ஆயிரத்து 400-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வெள்ளி விலையும் மாற்றமின்றி, நேற்றைய விலையான கிராம் ரூ.240-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 40 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.