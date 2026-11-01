சினிமா டிக்கெட் விலையை உயர்த்த திரையரங்க உரிமையாளர்கள் கோரிக்கை

தமிழகத்தில் உள்ள திரையரங்குகளில் டிக்கெட் விலையை உயர்த்த மாநில அரசிடம் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் கோரிக்கை வைத்திருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி செய்தி மற்றும் விளம்பரத் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பங்கேற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்கள், திரையரங்கு உரிமையாளர்கள், விநியோகஸ்தர்கள் உள்ளிட்டோர் சந்தித்துப் பேசினர்.
இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் - திரையரங்குகள் செயல்படும் நேரத்தை காலை 6 மணி முதல் நள்ளிரவு 2 மணி வரையில் நீட்டிப்பது, சிறிய முதலீட்டில் உருவாகும் திரைப்படங்களுக்காக அரசு சார்பில் ஓடிடி தளம் உருவாக்குவது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டன.
இந்த நிலையில், திரையரங்குகளில் டிக்கெட்டுகளின் விலையை உயர்த்த வலியுறுத்தியும் முதல்வர் விஜய்யிடம் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
திரையரங்குகளில் வரிகள் மற்றும் பராமரிப்புக் கட்டணங்கள் இல்லாமல், டிக்கெட்டுகளின் விலை அதிகபட்சமாக ரூ. 150-லிருந்து ரூ. 250-ஆக உயர்த்த வேண்டும். மேலும், ஒவ்வோர் ஆண்டும் டிக்கெட் விலையை 10 சதவிகிதம் உயர்த்த அனுமதி வேண்டும். ஒரு டிக்கெட்டுக்கான திரையரங்கு பராமரிப்புக் கட்டணத்தை ரூ. 6-லிருந்து ரூ. 10-ஆக உயர்த்த வேண்டும். ஒரு நாளைக்கு 5 காட்சிகள் என்ற தற்போதைய உச்சவரம்பை தக்கவைத்துக் கொண்டு, அனுமதிக்கப்பட்ட திரையரங்கு இயக்க நேரங்களை காலை 9 மணி முதல் அதிகாலை 2 மணி என்பதிலிருந்து காலை 6 மணி முதல் அதிகாலை 2 மணி என மாற்றியமைக்க வேண்டும். மின்சார கட்டணத்தை நிர்ணயிக்க, திரையரங்குகளை குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களாக வகைப்படுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கப்பட்டிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.