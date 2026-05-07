25 நாட்களில் பிரதீப் ரங்கநாதனின் “எல்.ஐ.கே” படம் செய்துள்ள வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்த ‘எல்.ஐ.கே’ படம் 25 நாட்களில் உலக அளவில் ரூ.66.47 கோடி வசூலித்துள்ளது.
சென்னை,

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குனர்களில் ஒருவரான விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில், நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்துள்ள புதிய படம் ‘லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி’ (எல்.ஐ.கே). இந்த படத்தில் எஸ்.ஜே. சூர்யா, கீர்த்தி ஷெட்டி, சீமான் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோ மற்றும் ரவுடி பிக்சர்ஸ் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைத்துள்ளார்.

இப்படம் கடந்த 10ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. லவ், பேண்டஸி கதைக்களத்தில் வெளியான இந்த படம் இளசுகளை வெகுவாக கவர்ந்து வருகிறது. ‘எல்ஐகே’ திரைப்படத்தின் ‘தீமா’ வீடியோ பாடல் சமீபத்தில் வெளியாகி வைரலானது.

‘எல்ஐகே’ திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் வீடியோ ஓடிடி தளத்தில் நேற்று (6-ந் தேதி) வெளியானது.

இந்நிலையில், விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்த ‘எல்ஐகே’ படம் 25 நாட்களில் ரூ.66.47 கோடி வசூலித்துள்ளதாக படக்குழு போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளது.

