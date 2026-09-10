சினிமா செய்திகள்

கவுதம் ராம் கார்த்திக்கின் “ப்ளடி பாலிடிக்ஸ்” படத்தின் டீசர் நாளை வெளியீடு

தினா ராகவன் இயக்கத்தில் கவுதம் ராம் கார்த்திக் நடிக்கும் ‘ப்ளடி பாலிடிக்ஸ்’ படம் அரசியல் பின்னணி கொண்ட படமாக உருவாகியுள்ளது.
கவுதம் ராம் கார்த்திக்கின் “ப்ளடி பாலிடிக்ஸ்” படத்தின் டீசர் நாளை வெளியீடு
Published on

கவுதம் ராம் கார்த்திக்கின் ‘ப்ளடி பாலிடிக்ஸ்’ படத்தின் டீசர் நாளை காலை வெளியாக உள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

நடிகர் கவுதம் ராம் கார்த்திக் கடல் படத்தில் அறிமுகமாகி தன் அடுத்தடுத்த படங்களில் மினிமம் பட்ஜெட் நாயகனானார். வை ராஜா வை, ரங்கூன், ஆகஸ்ட் 16 ,1947, பத்து தல உள்ளிட்ட படங்கள் இவருக்கு வெற்றிப்படமாகின. இதற்கிடையே, நடிகை மஞ்சிமா மோகனை திருமணம் செய்துகொண்டார்.

‘டாடா’ பட இயக்குநரின் தயாரிப்பு

கவின், அனுபமா தாஸ் நடிப்பில் வெளியாகி பெரும் வெற்றி பெற்ற ‘டாடா’ படத்தை இயக்கியவர் கணேஷ் கே. பாபு. இவர் தற்போது நடிகர் கவுதம் ராம் கார்த்திக் நடிக்கும் ‘ப்ளடி பாலிடிக்ஸ்’ படத்தை தயாரித்து வருகிறார். தினா ராகவன் எழுதி, இயக்கும் இந்தப் படம் கவுதம் ராம் கார்த்திக்கின் 19-ஆவது திரைப்படம் ஆகும். கணேஷ் கே. பாபு புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் இந்தப் படத்தில் செல்வராகவன் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இந்தப் படத்திற்கு இயக்குநர் ராஜூமுருகன் வசனம் எழுதியுள்ளார். சாம் சி.எஸ். இசையமைத்துள்ள இந்தப் படத்தின் பாடல்களை யுகபாரதி, கணேஷ் கே பாபு மற்றும் சௌமியா பாரதி ஆகியோர் எழுதியுள்ளனர்.

டைட்டில் டீசரை வெளியிட்ட இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ்

இப்படத்தின் டைட்டில் டீசரை இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் சமீபத்தில் வெளியிட்டிருந்தார். இதில் அஞ்சனா நேத்ருன், செல்வராகவன், ரோபி, பி.வாசு, வெங்கடேஷ், மாறன், இந்துமதி, ஆதித்யா கதிர், பாக்கியம் சங்கர் உள்ளிட்ட பலர் கவுதம் ராம் கார்த்திக் உடன் நடித்துள்ளனர்.

வலுவான அரசியல் பின்னணி கொண்ட படமாக இருக்கும் என்பது ‘ப்ளடி பாலிடிக்ஸ்’ டீச்ார் மூலம் உறுதியாகிறது. ஒரு கொடிக்கம்பத்தின் அர்த்தமும் அதன் அரசியல் அடையாளமும் குறித்து அவர்கள் பேசும் இந்த உரையாடல், சி.என்.அண்ணாதுரை முதல் நடிகர் விஜய் வரை உள்ள அரசியல் குறிப்புகளை கொண்டுள்ளதாக இருக்கிறது. இப்படத்தின் வசனங்களை இயக்குநர் ராஜுமுருகன் எழுதியிருக்கிறார்.

படப்பிடிப்பு நிறைவு

கவுதம் ராம் கார்த்திக் நடிக்கும்‘ப்ளடி பாலிடிக்ஸ்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாக படக்குழு சமீபத்தில் வீடியோ வெளியிட்டு அறிவித்திருந்தது.

படத்தின் டீசர் அப்டேட்

இந்நிலையில், கவுதம் ராம் கார்த்திக் நடிக்கும்‘ப்ளடி பாலிடிக்ஸ்’ படத்தின் டீசர் நாளை காலை 11 மணிக்கு வெளியாக உள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

Gautham Ram Karthik
கவுதம் ராம் கார்த்திக்
Bloody Politics
Dhina Raghavan
தினா ராகவன்
ப்ளடி பாலிடிக்ஸ்
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com