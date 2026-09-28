“ரசிகர்களை குஷிப்படுத்த இன்னும் நிறைய வித்தைகள் இருக்கு” - கெட்டிகா சர்மா

சென்னை,
கெட்டிகா சர்மா கூறுகையில், ரசிகர்களை இப்படி ஆட்டம் போட வைக்க வேண்டும் என்பது தனது நீண்ட நாள் ஆசை என்றும், அது இந்த படத்தின் மூலம் நிறைவேறியுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
2017-ம் ஆண்டு வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற திரைப்படம் ‘மீசைய முறுக்கு’. இந்த படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து தற்போது இதன் இரண்டாம் பாகம் உருவாகியுள்ளது. ‘மீசைய முறுக்கு-2’ என்ற பெயரில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தை ஹிப்ஹாப் ஆதி இயக்கி, கதாநாயகனாகவும் நடித்துள்ளார். சுந்தர்.சி - குஷ்பு தயாரித்துள்ள இந்த படத்தில் சைத்ரா, கெட்டிகா சர்மா, ரம்யா ரங்கநாதன் என 3 கதாநாயகிகள் நடித்துள்ளனர். மேலும் யூடியூபர் ஹர்ஷத் கான், நாசர், கருணாஸ், ஆடுகளம் நரேன் உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இசை, இசைக் கலைஞர்கள் மற்றும் அவர்களது வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டு இப்படத்தின் கதை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இசையை தங்களது வாழ்க்கைப் பாதையாக தேர்வு செய்யும் மனிதர்களின் கனவுகள், போராட்டங்கள், பயணம் மற்றும் உணர்வுகளை இப்படம் பேசுகிறது என படக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர். படம் சமீபத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்களின் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ‘ஆரா பத்துக்கு பத்து...’ பாடல் ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக அந்த பாடலில் கெட்டிகா சர்மாவின் நடன அசைவுகள் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளன. இதுகுறித்து கெட்டிகா சர்மா கூறுகையில், ரசிகர்களை இப்படி ஆட்டம் போட வைக்க வேண்டும் என்பது தனது நீண்ட நாள் ஆசை என்றும், அது இந்த படத்தின் மூலம் நிறைவேறியுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து கெட்டிகா சர்மா மேலும் கூறியதாவது: “ரசிகர்களை இப்படி ஆட்டம் போட செய்ய வேண்டும் என்பது என் வெகுநாள் ஆசை. அது இந்த படத்தின் மூலம் நடந்துள்ளது. இன்னும் ரசிகர்களை குஷிப்படுத்த நிறைய வித்தைகளை யோசித்து வருகிறேன். ஒவ்வொன்றாக அதை செய்து காட்டி அசத்துவேன்” என்றார். இதனால், அடுத்தடுத்த படங்களில் ரசிகர்களை கவரும் வகையில் மேலும் பல புதிய முயற்சிகளில் கெட்டிகா சர்மா ஈடுபடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.