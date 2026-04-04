சினிமா செய்திகள்

பிரதீப் ரங்கநாதனின் "எல்ஐகே" படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது

விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்துள்ள ‘லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி’ படம் வரும் 10ந் தேதி வெளியாகிறது.
பிரதீப் ரங்கநாதனின் “எல்ஐகே” படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது
Published on

சென்னை,

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குனர்களில் ஒருவரான விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில், நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்துள்ள புதிய படம் ‘லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி’ (எல்.ஐ.கே). இந்த படத்தில் எஸ்.ஜே. சூர்யா, கீர்த்தி ஷெட்டி, சீமான் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோ மற்றும் ரவுடி பிக்சர்ஸ் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைத்துள்ளார்.

இப்படம் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அப்போது ‘டியூட்’ பட வெளியீடு காரணமாக ‘எல்.ஐ.கே’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதி மாற்றப்பட்டது. அதன்பிறகு பலமுறை வெளியீடு தள்ளிப்போனதால், படம் எப்போது திரைக்கு வரும் என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருந்தனர். ரசிகர்களின் நீண்டநாள் எதிர்பார்ப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், ‘லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி’ படம் ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்தது.

இந்நிலையில், பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்துள்ள ‘எல்ஐகே’ படத்தின் டிரெய்லரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

அட்டகாசமான ஒளிப்பதிவில் அறிவியல் புனைகதையாக காட்சிகள் இருப்பது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. லவ் டுடே, டிராகன், டியூட் படங்களைத் தொடர்ந்து நான்காவது முறையாக பிரதீப் ரங்கநாதன் ரூ. 100 கோடி வசூலிப்பாரா என்றும் எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்துள்ளன.

பிரதீப் ரங்கநாதன்
Pradeep Ranganathan
லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி
Love Insurance Kompany
எல்ஐகே
LIK Film

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com