தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜை நேரில் அழைத்து பாராட்டிய ரஜினி

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கம் உள்பட மூன்று பதக்கங்களை வென்ற வித்யா ராம்ராஜை நடிகர் ரஜினிகாந்த் நேரில் அழைத்துப் பாராட்டியுள்ளார்.
ஜப்பானில் நடந்து முடிந்த 20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ் மகளிருக்கான 400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டப் போட்டியின் இறுதிச் சுற்றின் இறுதிப் பகுதியில் அபாரமாக ஓடி தங்கம் வென்று, இந்தியாவின் கனவை நனவாக்கினார்.
அதேபோல் கலப்பு 400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டப் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றிருந்தவர், 400 மீட்டர் தடை ஓட்டத்தில் 54.75 விநாடிகளில் இலக்கைக் கடந்து வெண்கலம் வென்றதுடன், ஜாம்பவான் பி.டி. உஷாவின் 42 ஆண்டுகால தேசிய சாதனையை முறியடித்திருந்தார்.
இவர் கடந்த அக்டோபர் 3-ம் தேதி சொந்த ஊரான கோவைக்கு திரும்பினார். ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் சாதனை படைத்து திரும்பி இருக்கும் தடகள வீராங்கனை வித்யாவை அரசியல் தலைவர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், சென்னை போயஸ் கார்டன் இல்லத்துக்கு வித்யா ராம்ராஜை நேரில் வரவழைத்த நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவரை பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக நடிகர் தனுஷும் வித்யா ராம்ராஜை நேரில் வரவழைத்து பாராட்டு தெரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வித்யா ராம்ராஜுக்கு ஊக்கத்தொகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், முதல்-அமைச்சர் விஜய் பங்கேற்கும் பாராட்டு நிகழ்ச்சி மற்றும் விருந்தில் இன்று மாலை அவர் கலந்துகொள்ளவுள்ளார்.