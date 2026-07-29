சிவாஜி கணேசனின் பேரன் ஹீரோவாகும் படம்... 'லெனின் பாண்டியன்' ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

சென்னை,
மறைந்த நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் பேரனும், நடிகர் ராம்குமாரின் மகனுமான தர்ஷன் கணேசன் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் 'லெனின் பாண்டியன்' திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, 'லெனின் பாண்டியன்' திரைப்படம் ஏப்ரல் மாதம் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், சில காரணங்களால் வெளியீடு தள்ளிவைக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது படம் செப்டம்பர் 25-ம் தேதி வெளியாக உள்ளது.
இப்படத்தில் கங்கை அமரன், ரோஜா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்தப் படத்தை இயக்குநர் டி.டி. பாலசந்திரன் இயக்கியுள்ளார்.
சத்தியஜோதி பிலிம்ஸ் நிறுவனத்தின் சார்பில் செந்தில் தியாகராஜன் மற்றும் அர்ஜுன் தியாகராஜன் தயாரிக்கும் இந்தப் படம், தர்ஷன் கணேசனை தமிழ் சினிமாவில் கதாநாயகனாக அறிமுகப்படுத்துகிறது. சிவாஜி கணேசனின் பேரன் என்பதால், அவரது அறிமுகப் படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிக எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.