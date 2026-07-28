வெங்கடேஷுக்கு ஜோடியாக ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி... வெளியான கதாபாத்திர அறிமுக வீடியோ - வைரல்

சென்னை,
“ஆதர்ஷ குடும்பம்” திரைப்படத்தில் ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி நடிக்கும் 'ஸ்வர்ணா' கதாபாத்திரத்தின் அறிமுக வீடியோ வெளியாகி உள்ளது.
சமீபத்தில் இப்படத்தில் 'சிட்டிபாபு' கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் நடிகர் வெங்கடேஷின் அறிமுக வீடியோ வெளியானது. அதனை தொடர்ந்து, தற்போது அவரது மனைவியாக 'ஸ்வர்ணா' கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் ஸ்ரீநிதி ஷெட்டியின் அறிமுக வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.
குடும்ப பின்னணியில் உருவாகியுள்ள இந்த திரைப்படத்தை திரிவிக்ரம் ஸ்ரீனிவாஸ் எழுதி இயக்கியுள்ளார். படத்திற்கு எஸ். தமன் இசையமைத்துள்ளார். நடிகை நிவேதா பெதுராஜ் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
ஹாரிகா மற்றும் ஹாசினி கிரியேஷன்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் எஸ். ராதா கிருஷ்ணா தயாரித்துள்ள 'ஆதர்ஷ குடும்பம்' திரைப்படம், வரும் அக்டோபர் 2-ம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.
ஏற்கனவே வெளியான கதாபாத்திர அறிமுக வீடியோக்கள் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ள நிலையில், தற்போது வெளியாகியுள்ள ஸ்ரீநிதி ஷெட்டியின் 'ஸ்வர்ணா' அறிமுக வீடியோவும் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.