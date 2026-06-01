சினிமா செய்திகள்

அபிஷன் ஜீவிந்த் நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தில் இணைந்த “டூரிஸ்ட் பேமிலி“ பட நடிகை

சிவராஜ் குமார் - அபிஷன் ஜீவிந்த் இணைந்து நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் புரோமோ வெளியானது.
அபிஷன் ஜீவிந்த் நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தில் இணைந்த “டூரிஸ்ட் பேமிலி“ பட நடிகை
Published on

சசிகுமார், சிம்ரன் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்ற ‘டூரிஸ்ட் பேமிலி’ படத்தின் இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந்த், ‘வித் லவ்’ திரைப்படம் மூலம் நடிகராக அறிமுகமானார். இப்படத்தை சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் மற்றும் டூரிஸ்ட் பேமிலி பட தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவரான மகேஷ் ராஜ் என்பவரும் இணைந்து தயாரித்திருந்தனர். காதலை மையமாக வைத்து உருவாகியிருந்த இப்படத்திற்கு ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்திருந்தார். இப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. அதே போல் ரஜினிகாந்திடமும் படக்குழு பாராட்டு பெற்றது.

அறிமுக இயக்குநர் இயக்கத்தில் அபிஷன் ஜீவிந்த் நாயகனாக நடிக்கிறார். இதில், நடிகர் சிவராஜ்குமார் அபிஷனுக்கு அப்பாவாக நடிக்கவுள்ளதால் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இதன் படப்பிடிப்பும் சென்னையில் துவங்கியுள்ளது. படத்தின் அறிவிப்பு கிளிம்ஸ் வீடியோவை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.

இப்படத்தை ‘டூரிஸ்ட் பேமிலி’ படத்தின் இணை இயக்குநராக பணிபுரிந்த கெளதம் சிவராமன் இயக்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. விரைவில் இந்த புதிய படத்தின் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் எனத் தெரிகிறது.

இந்நிலையில், அபிஷன் ஜீவிந்த் நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தில் இணைந்த “டூரிஸ்ட் பேமிலி“ பட நடிகை யோக லட்சுமி இணைந்துள்ளார். வெற்றிமாறனின்‘அரசன்’ படத்தில் யோக லட்சுமி நடித்துவருகிறார். கானா வினோத், நடிகை ஷிவானி நகரம் ஆகியோர் இப்படத்தில் இணைந்துள்ளனர்.

Shiva Rajkumar
சிவராஜ் குமார்
அபிஷன் ஜீவிந்த்
Abishan Jeevinth
Yoga Lakshmi
யோக லட்சுமி
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com