சினிமா செய்திகள்

வக்கீலாக களமிறங்கும் விஷால்!.. துரை செந்தில்குமார் இயக்கத்தில் புதிய படம்

இந்த புதிய படத்தில் விஷால் வக்கீல் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
விஷால்
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சென்னை,

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் விஷால். ஆக்‌ஷன் மற்றும் வித்தியாசமான கதைக்களங்களை தேர்வு செய்து நடித்து வரும் இவர், தற்போது அடுத்தடுத்த படங்களில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். அந்த வகையில், விஷாலின் புதிய படம் குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

கலவையான விமர்சனங்களை பெற்ற ‘மகுடம்’

விஷால் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான திரைப்படம் ‘மகுடம்’. சூப்பர் குட் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்த இப்படத்தை விஷால் இயக்கி நடித்திருந்தார். படத்தில் விஷாலுக்கு ஜோடியாக துஷாரா விஜயன் நடித்திருந்தார். நடிகை அஞ்சலி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியான இப்படம் ரசிகர்கள் மற்றும் விமர்சகர்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது.

சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் ‘புருஷன்’

‘மகுடம்’ படத்தை தொடர்ந்து விஷால், இயக்குநர் சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘புருஷன்’ திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தில் விஷாலுக்கு ஜோடியாக தமன்னா நடித்து வருகிறார். வித்தியாசமான கதைக்களத்தில் உருவாகி வரும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. இப்படம் குறித்த அடுத்தடுத்த அப்டேட்கள் மீது ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.

துரை செந்தில்குமார் படத்தில் விஷால்?

இதற்கிடையே விஷாலின் அடுத்த படம் குறித்த புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ‘கொடி’, ‘லீடர்’ உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய துரை செந்தில்குமார் இயக்கத்தில் உருவாகும் புதிய படத்தில் விஷால் நடிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தின் கதைக்களம் மற்றும் மற்ற நடிகர்கள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இதுவரை வெளியாகவில்லை. இருப்பினும், படத்தில் விஷால் வக்கீல் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்த புதிய கூட்டணி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன்பிறகே படத்தின் கதைக்களம், நாயகி, தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் உள்ளிட்ட முழுமையான தகவல்கள் தெரியவரும்.

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Daily Thanthi
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