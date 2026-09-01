இந்த வார விசேஷங்கள்: 1-9-2026 முதல் 7-9-2026 வரை

இந்த வாரத்தின் சிறப்பு ஆன்மிக நிகழ்வுகள், முக்கிய பண்டிகைகள், வழிபாடுகள், சேவைகள், சிறப்பு நிகழ்வுகள் வருமாறு:
* திருச்செந்தூர் முருகப்பெருமான் கேடயச் சப்பரத்திலும், இரவு பல்லக்கிலும் திருவீதி உலா.
* சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.
* திருவைகுண்டம் வைகுண்டபதி புறப்பாடு.
* சமநோக்கு நாள்.
* தேய்பிறை சஷ்டி விரதம்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* திருப்போரூர் முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* கார்த்திகை விரதம்.
* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் தங்கமயில் வாகனத்தில் புறப்பாடு.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.
* ரத்தினகிரி பாலமுருகன் தங்க ரத உற்சவம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* கோகுலாஷ்டமி, கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாட்டம்
* மதுரை நவநீத கிருஷ்ணசுவாமி விழா தொடக்கம்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.
* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் சன்னிதியில் சுந்தரவல்லித் தாயார் பவனி.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* மதுரை நவநீத கிருஷ்ணசுவாமி சேஷ வாகனத்தில் உறியடி உற்சவம்.
* தேரெழுந்தூர், தேவகோட்டை, திண்டுக்கல், பிள்ளையார்பட்டி, உப்பூர் தலங்களில் விநாயகப்பெருமான் உற்சவம் ஆரம்பம்.
* சமநோக்கு நாள்.
* பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் காலையில் வெள்ளி கேடய சப்பரத்திலும், இரவு சிம்ம வாகனத்திலும் பவனி.
* மதுரை நவநீத கிருஷ்ணசுவாமி ஊஞ்சலில் வீணை மோகினி அலங்காரம், இரவு ராமாவதாரம்.
* திருவலஞ்சுழி சுவேத விநாயகர் உற்சவம் ஆரம்பம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* முகூர்த்த நாள்.
* சர்வ ஏகாதசி.
* உப்பூர் விநாயகப் பெருமான் சிம்ம வாகனத்தில் பவனி.
* மதுரை கூடலழகர், திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் புறப்பாடு.
* சமநோக்கு நாள்.