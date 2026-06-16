ஆன்மிகம்

இந்த வார விசேஷங்கள்: 16-6-2026 முதல் 22-6-2026 வரை

மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர், திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் தலங்களில் ஜூன் 20-ம் தேதி ஊஞ்சல் உற்சவம் ஆரம்பம்.
இந்த வார விசேஷங்கள், திருவிழாக்கள் 16.6.2026 முதல் 22.6.2026 வரை
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இந்த வார விசேஷங்கள்

ஜூன் 16-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* திருவில்லிபுத்தூர் பெரியாழ்வார் உற்சவம் ஆரம்பம்.

* ஆவுடையார்கோவில் சிவபெருமான் புறப்பாடு.

* பட்டீசுவரம் தேனுபுரீசுவரர் முத்துப்பந்தல் அருளிய லீலை.

* மேல்நோக்கு நாள்.

17-ந் தேதி (புதன்)

* முகூர்த்த நாள்.

* திருவில்லிபுத்தூர் பெரியாழ்வார் சந்திர பிரபையில் பவனி.

* சிதம்பரம் சிவபெருமான் புறப்பாடு.

* கண்டனூர் மீனாட்சி சுந்தரேஸ் வரர் பவனி.

* பத்ராசலம் ராமபிரான் புறப்பாடு.

* சமநோக்கு நாள்.

18-ந் தேதி (வியாழன்)

* முகூர்த்த நாள்.

* சதுர்த்தி விரதம்.

* மிலட்டூர் விநாயகர் புறப்பாடு.

* ஆவுடையார்கோவில் சிவபெருமான் திருவீதி உலா.

* தேரெழுந்தூர் ஞானசம்பந்தர் புறப்பாடு.

* மேல்நோக்கு நாள்.

19-ந் தேதி (வெள்ளி)

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.

* திருக்கோளக்குடி, கண்டதேவி, கானாடுகாத்தான் தலங்களில் சிவபெருமான் உற்சவம் ஆரம்பம்.

* ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந் தருளி தங்கப் பல்லக்கில் பவனி.

* திருவிடைமருதூர் பிரகத்குசாம்பிகை புறப்பாடு.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

20-ந் தேதி (சனி)

* சஷ்டி விரதம்.

* திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர், காந்திமதி அம்மன் ஆனி உற்சவம் ஆரம்பம்.

* சிதம்பரம் நடராஜர் தங்க ரத உற்சவம்.

* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர், திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் தலங்களில் ஊஞ்சல் உற்சவம் ஆரம்பம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

21-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* சாத்தூர் வேங்கடேசர் விழா தொடக்கம்.

* திருவில்லிபுத்தூர் பட்டர்பிரான் யானை வாகனத்தில் பவனி.

* திருமயம் ஆண்டாள் புறப்பாடு.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

22-ந் தேதி (திங்கள்)

* ஆனி உத்திர தரிசனம்.

* சிதம்பரம் நடராஜர் ஆனி திருமஞ்சன உற்சவம்.

* திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியர் கோவிலில் நடேசர் அன்னாபிஷேகம்.

* திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் தங்கப் பூத வாகனத்திலும், அம்பாள் வெள்ளி சிம்ம வாகனத்திலும் பவனி.

* மேல்நோக்கு நாள்.

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