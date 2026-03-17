இந்த வார விசேஷங்கள்: 17-3-2026 முதல் 23-3-2026 வரை

17-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* தொட்டியம் காளியம்மன் பவனி.
* சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
18-ந் தேதி (புதன்)
* அமாவாசை.
* திருப்புவனம் கோதண்டராம சுவாமி, கம்பம் கம்பராயப் பெருமாள் தலங்களில் விழா தொடக்கம்.
* திருகண்ணபுரம் சவுரி ராஜப் பெருமாள், விபீசண ஆழ்வாருக்கு நடையழகு சேவை காண்பித்தருளல்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
19-ந் தேதி (வியாழன்)
* மன்னார்குடி ராஜகோபாலசுவாமி வைரமுடி சேவை.
* திருப்புவனம் கோதண்ட ராம சுவாமி புறப்பாடு.
* தொட்டியம் காளியம்மன் திருவீதி உலா.
* மேல்நோக்கு நாள்.
20-ந் தேதி (வெள்ளி)
* தேவகோட்டை ரெங்க நாதர் புறப்பாடு.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப்பாவாடை தரிசனம்.
* திருவரங்கம் நம்பெருமாள், திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் புறப்பாடு.
* சமநோக்கு நாள்.
21-ந் தேதி (சனி)
* மன்னார்குடி ராஜகோபால சுவாமி திருக்கல்யாணம்.
* மதுரை பிரசன்ன வேங்கடேசப் பெருமாள் உற்சவம் ஆரம்பம்.
* திருவாரூர் தியாகராஜர், திருப்புவனம் கோதண்டராம சுவாமி தலங்களில் புறப்பாடு.
* கம்பம் கம்பராயப் பெருமாள் திருவீதி உலா.
* சமநோக்கு நாள்.
22-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* சதுர்த்தி விரதம்.
* திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர், நாங்குநேரி வானமாமலை கோவில்களில் பங்குனி உற்சவம் ஆரம்பம்.
* மன்னார்குடி ராஜ கோபாலசுவாமி காலை பள்ளியறை சேவை, இரவு சூர்ணோற்சவம்.
* மதுரை பிரசன்ன வேங்கடேசப் பெருமாள் ராஜாங்க சேவை.
* மிலட்டூர் விநாயகப் பெருமான் புறப்பாடு.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
23-ந் தேதி (திங்கள்)
* கார்த்திகை விரதம்.
* மதுரை, குன்றக்குடி, திருச்சுழி, பழனி, சுவாமிமலை, லால்குடி, திருப்பரங்குன்றம் தலங்களில் பங்குனி உத்திர உற்சவம் ஆரம்பம்.
* திருச்செந்தூர் முருகன் பவனி
* திரிசிராமலை, கழுகு மலை, காஞ்சிபுரம், சென்னை தலங்களில் சிவபெருமான் விழா தொடக்கம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.