இந்த வார விசேஷங்கள்: 21-7-2026 முதல் 27-7-2026 வரை

இந்த வாரத்தின் சிறப்பு ஆன்மிக நிகழ்வுகள், முக்கிய பண்டிகைகள், வழிபாடுகள், சேவைகள், சிறப்பு நிகழ்வுகள் வருமாறு:
* குரங்கணி முத்துமாலையம்மன் கோவிலில் நாராயண சுவாமி தீர்த்த உற்சவம்.
* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் உற்சவம் ஆரம்பம்.
* நத்தம் மாரியம்மன் பூந்தேரில் பவனி.
* வடமதுரை சவுந்திரராஜப் பெருமாள் விழா தொடக்கம்.
* சமநோக்கு நாள்.
* ஆடி சுவாதி.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் வெள்ளி சப்பரத்தில் பவனி.
* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் கிருஷ்ணாவதாரம்.
* மதுரை மீனாட்சி அம்மன் புஷ்பப் பல்லக்கில் பவனி.
* சமநோக்கு நாள்.
* ராமநாதபுரம் கோதண்டராமர் தீர்த்த உற்சவம்.
* வடமதுரை சவுந்திரராஜப் பெருமாள் சிம்ம வாகனத்தில் பவனி.
* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் புறப்பாடு.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் பூம்பல்லக்கில் பவனி.
* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் புறப்பாடு.
* ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்கப் பல்லக்கில் பவனி.
* சமநோக்கு நாள்.
* சர்வ ஏகாதசி.
* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் ராஜாங்க சேவை.
* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள், ரெங்கமன்னார் கண்ணாடி மாளிகைக்கு எழுந்தருளல்.
* திருவரங்கம் நம்பெருமாள் சந்தன மண்டபம் எழுந்தருளி அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* மதுரை கூடலழகர் புறப்பாடு.
* சமநோக்கு நாள்.
* பிரதோஷம்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் ரத உற்சவம்.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* சேலம் செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன் விழா தொடக்கம்.
* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் சூர்ணோற்சவம்.
* வடமதுரை சவுந்திரராஜப் பெருமாள் திருக்கல்யாணம்.