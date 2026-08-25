ஆன்மிகம்

இந்த வார விசேஷங்கள்: 25-8-2026 முதல் 31-8-2026 வரை

திருப்பதியில் ஆகஸ்ட் 30-ம் தேதி ஏழுமலையான் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல்.
இந்த வார விசேஷங்கள்: 25-8-2026 முதல் 31-8-2026 வரை
திருமஞ்சனம்
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இந்த வார விசேஷங்கள்

இந்த வாரத்தின் சிறப்பு ஆன்மிக நிகழ்வுகள், முக்கிய பண்டிகைகள், வழிபாடுகள், சேவைகள், சிறப்பு நிகழ்வுகள் வருமாறு:

ஆகஸ்ட் 25-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* பிரதோஷம்

* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவிலில் விறகு விற்ற திருவிளையாடல்.

* விருதுநகர் மீனாட்சி சொக்கநாதர் ரத உற்சவம்.

* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

* மேல்நோக்கு நாள்.

26-ந் தேதி (புதன்)

* ஓணம் பண்டிகை.

* சிரவண விரதம்.

* நெல்லை குறுக்குத் துறை சுப்பிரமணியர் ரத உற்சவம்.

* சாத்தூர் வேங்கடேசப் பெருமாள் தோளுக்கினியானில் புறப்பாடு.

* மேல்நோக்கு நாள்.

27-ந் தேதி (வியாழன்)

* பவுர்ணமி.

* ஆவணி அவிட்டம்.

* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் தீர்த்தவாரி.

* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

* மேல்நோக்கு நாள்.

28-ந் தேதி (வெள்ளி)

* வரகூர் உறியடி உற்சவம் ஆரம்பம்.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.

* ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்கப் பல்லக்கில் பவனி.

* திருத்தணி முருகப்பெருமான் கிளி வாகன சேவை.

* மேல்நோக்கு நாள்.

29-ந் தேதி (சனி)

* திருவரங்கம் நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள், மதுரை கூடலழகர் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

30-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* நாங்குநேரி உலகநாயகி அம்மன் வருசாபிஷேகம்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* திருப்பதி ஏழுமலையான் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல்.

* மேல்நோக்கு நாள்.

31-ந் தேதி (திங்கள்)

* முகூர்த்த நாள்.

* சங்கடகர சதுர்த்தி.

* திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் ஆவணி உற்சவம் ஆரம்பம்.

* பெருவயல் முருகப்பெருமான் விழா தொடக்கம்.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

* சமநோக்கு நாள்.

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