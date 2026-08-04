ஆன்மிகம்

இந்த வார விசேஷங்கள்: 4-8-2026 முதல் 10-8-2026 வரை

ஆகஸ்ட் 7-ம் தேதி இருக்கன்குடி மாரியம்மன் விழா தொடக்கம், திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் தங்க மயில் வாகனத்தில் பவனி.
இருக்கன்குடி மாரியம்மன்
இருக்கன்குடி மாரியம்மன்
Published on

இந்த வார விசேஷங்கள்

இந்த வாரத்தின் சிறப்பு ஆன்மிக நிகழ்வுகள், முக்கிய பண்டிகைகள், வழிபாடுகள், சேவைகள், சிறப்பு நிகழ்வுகள் வருமாறு:

ஆகஸ்ட் 4-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* சஷ்டி விரதம்.

* சேலம் செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன், சக்தி அழைப்பு விழா.

* தேவகோட்டை ரெங்கநாதர் புறப்பாடு.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* திருவரங்கம் நம்பெருமாள் புறப்பாடு.

* சமநோக்கு நாள்.

5-ந் தேதி (புதன்)

* மேல்மருவத்தூர், நயினார் கோவில், திருவானைக்காவல், காளையார்கோவில், திருப்பாதிரிப்புலியூர், ராமேஸ்வரம் தலங்களில் ஆடிப்பூர உற்சவம் ஆரம்பம்.

* சேலம் செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன் பொங்கல் விழா.

* நாகப்பட்டினம் நீலாயதாட்சியம்மன், திருவாடானை சிநேகவல்லியம்மன் விழா தொடக்கம்.

* சமநோக்கு நாள்.

6-ந் தேதி (வியாழன்)

* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் ஆடிப்பூர உற்சவம் ஆரம்பம்.

* நயினார்கோவில் அன்னை சவுந்திரநாயகி பல்லாங்குழி ஆடிவரும் காட்சி.

* ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் தங்க காமதேனு வாகனத்தில் பவனி.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

7-ந் தேதி (வெள்ளி)

* கார்த்திகை விரதம்.

* இருக்கன்குடி மாரியம்மன் விழா தொடக்கம்.

* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் தங்க மயில் வாகனத்தில் பவனி.

* ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் தங்க பல்லக்கில் உலா.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

8-ந் தேதி (சனி)

* மன்னார்குடி ராஜகோபாலசுவாமி புறப்பாடு.

* இருக்கன்குடி மாரியம்மன் பவனி.

* சமநோக்கு நாள்.

9-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* சர்வ ஏகாதசி.

* சேலம் செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன் புஷ்ப வெள்ளி விமானத்தில் பவனி.

* நயினார்கோவில் சவுந்திரநாயகி, வேணுகான கிருஷ்ணமூர்த்தி அலங்காரம்.

* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் சேஷ வாகனத்தில் பவனி.

* சமநோக்கு நாள்.

10-ந் தேதி (திங்கள்)

* பிரதோஷம்.

* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவிலில் சந்திரசேகரர் உற்சவம் ஆரம்பம்.

* நாகப்பட்டினம் நீலாயதாட்சியம்மன் அன்ன வாகனத்தில் பவனி.

* மேல்நோக்கு நாள்.‘

Aanmigam
Spiritual Events
Devotional
ஆன்மிகம்
இந்த வார விஷேசங்கள்
கோவில் திருவிழாக்கள்
temple festivals
X