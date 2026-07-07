ஆன்மிகம்

இந்த வார விசேஷங்கள்: 7-7-2026 முதல் 13-7-2026 வரை

திருநெல்வேலியில் நாளை மறுநாள் நெல்லையப்பர் - காந்திமதி அம்மன் ஆடிப்பூர உற்சவம் ஆரம்பம்.
இந்த வார விசேஷங்கள், நெல்லையப்பர்-காந்திமதி அம்பாள்,
நெல்லையப்பர்-காந்திமதி அம்பாள்
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இந்த வார விசேஷங்கள்

இந்த வாரத்தின் சிறப்பு ஆன்மிக நிகழ்வுகள், முக்கிய பண்டிகைகள், வழிபாடுகள், சேவைகள், சிறப்பு நிகழ்வுகள் வருமாறு:

ஜூலை 7-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* சுவாமிமலை முரு கப்பெருமானுக்கு ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* மேல்நோக்கு நாள்.

8-ந் தேதி (புதன்)

* திருவரங்கம் நம்பெருமாள் புறப்பாடு.

* திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால்அபிஷேகம்.

* தேவகோட்டை ரெங்கநாதர் புறப்பாடு.

* சமநோக்கு நாள்.

9-ந் தேதி (வியாழன்)

* திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் - காந்திமதி அம்மன் ஆடிப்பூர உற்சவம் ஆரம்பம்.

* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

* திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

* திருவைகுண்டம் வைகுண்டபதி புறப்பாடு.

* சமநோக்கு நாள்.

10-ந் தேதி (வெள்ளி)

* சர்வ ஏகாதசி.

* கார்த்திகை விரதம்.

* வேலூர் ரத்தினகிரியில் பாலமுருகன் தங்க ரத உற்சவம்.

* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் தங்க மயில் வாகனத்தில் பவனி.

* ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

11-ந் தேதி (சனி)

* திருப்புல்லாணி ஜெகநாதப் பெருமாள், திருத்தங்கல் நின்ற நாராயணப் பெருமாள், திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* மன்னார்குடி ராஜகோபால சுவாமி புறப்பாடு.

* திருப்பதி திருவேங்கடமுடையான் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.

மேல்நோக்கு நாள்.

12-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* முகூர்த்த நாள்.

* பிரதோஷம்.

* திருநெல்வேலி காந்திமதி அம்மன் ரிஷப வாகனத்தில் பவனி.

* சமநோக்கு நாள்.

13-ந் தேதி (திங்கள்)

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவில் மூலவருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* திருப்பெரும்புதூர் மணவாள மாமுனிகள், திருப்பதி ஏழுமலையான் உடையவருடன் புறப்பாடு.

* மேல்நோக்கு நாள்.

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