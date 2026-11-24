இந்த வாரத்தின் சிறப்பு ஆன்மிக நிகழ்வுகள், முக்கிய பண்டிகைகள், வழிபாடுகள், சேவைகள், சிறப்பு நிகழ்வுகள் வருமாறு:
24-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* பவுர்ணமி.
* திருக்கார்த்திகை திருநாள்
* அனைத்து சிவன் கோவில்களிலும் திருக்கார்த்திகை தீபம்.
* நத்தம் மாரியம்மன் லட்ச தீபம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* திருவண்ணாமலை தெப்ப உற்சவம்.
* மன்னார்குடி ராஜ கோபால சுவாமி புறப்பாடு.
* திருப்பரங்குன்றம் முருகப்பெருமான், சுவாமிமலை முருகன் கோவில்களில் தீர்த்த உற்சவம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார், உண்ணாமுலையம்மன் கயிலாசகிரி பிரதட்சணம்.
* சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ராமருக்கு திருமஞ்சன சேவை.
* சமநோக்கு நாள்.
* சங்கடகர சதுர்த்தி.
* திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலில் சுப்பிரமணியர் தெப்ப உற்சவம்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.
* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் கோவிலில் சுந்தரவல்லித் தாயார் புறப்பாடு.
* திருவிடை மருதூர் பிரகத்குசாம்பிகை புறப்பாடு.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* திருவரங்கம் நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் வீரராகவப்பெருமாள், மதுரை கூடலழகர் ஆகிய தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை.
* பத்ராச்சலம் ராமபிரான் புறப்பாடு.
* சமநோக்கு நாள்.
* முகூர்த்த நாள்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சன சேவை.
* திருமயம் சத்திய மூர்த்தி புறப்பாடு.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.
* திருவெண்காடு, திருக்கழுக்குன்றம், திருவாடானை, திருக்கடவூர் ஆகிய தலங்களில் 1,008 சங்காபிஷேகம்.
* திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கொலு தர்பார் காட்சி.
* கீழ்நோக்கு நாள்.