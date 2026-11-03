ஆன்மிகம்

இந்த வார விசேஷங்கள்: 3-11-2026 முதல் 9-11-2026 வரை

நெல்லையில் 6ம் தேதி காந்திமதி அம்மன் திருக்கல்யாணம், ராமேஸ்வரம் பர்வத வர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு.
இந்த வார விசேஷங்கள்: 3-11-2026 முதல் 9-11-2026 வரை
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இந்த வார விசேஷங்கள்

இந்த வாரத்தின் சிறப்பு ஆன்மிக நிகழ்வுகள், முக்கிய பண்டிகைகள், வழிபாடுகள், சேவைகள், சிறப்பு நிகழ்வுகள் வருமாறு:

நவம்பர் 3-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* பத்தமடை மீனாட்சி அம்மன், சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தலங்களில் புறப்பாடு.

* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

4-ந் தேதி (புதன்)

* வீரவநல்லூர் மரகதாம்பிகை, கோவில்பட்டி செண்பகவல்லி அம்மன் தலங்களில் பவனி.

* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் புறப்பாடு.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

5-ந் தேதி (வியாழன்)

* சர்வ ஏகாதசி.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன், தென்காசி உலகம்மை, பத்தமடை மீனாட்சி அம்மன், வீரவநல்லூர் மரகதாம்பிகை, கோவில்பட்டி செண்பகவல்லி அம்மன், தூத்துக்குடி பாகம்பிரியாள், கடையம் விசுவநாதர் தலங்களில் திருக்கல்யாண வைபவம்.

* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் புறப்பாடு.

* மேல்நோக்கு நாள்.

6-ந் தேதி (வெள்ளி)

* முகூர்த்த நாள்.

* பிரதோஷம்.

* நெல்லை காந்திமதி அம்மன் திருக்கல்யாணம்.

* ராமேஸ்வரம் பர்வத வர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு.

* சமநோக்கு நாள்.

7-ந் தேதி (சனி)

* திருவனந்தபுரம் பத்மநாபசுவாமி, திருவட்டாறு ஆதிகேசவர் உற்சவம் ஆரம்பம்.

* திருபெரும்புதூர் மணவாள மாமுனிகள் பவனி.

* உத்திரமாயூரம் வள்ளலார் சன்னிதியில் பஞ்சமூர்த்திகளுடன் விழா தொடக்கம்.

* சமநோக்கு நாள்.

8-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* தீபாவளி பண்டிகை.

* அமாவாசை.

* அங்கமங்களம் அன்னபூரணி அம்பாளுக்கு லட்டு அலங்காரம்.

* மதுரை மீனாட்சி அம்மனுக்கு வைரக் கிரீடம் சாற்றியருளல்.

* சமநோக்கு நாள்.

9-ந் தேதி (திங்கள்)

* வீரவநல்லூர் மரகதாம்பிகை தீர்த்த உற்சவம்.

* திருஇந்துளூர் பரிமளரெங்க ராஜர் சந்திர பிரபையில் பவனி.

* திருபெரும்புதூர் மணவாள மாமுனிகள் திருவீதி உலா.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

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