இந்த வார விசேஷங்கள்: 27-10-2026 முதல் 2-11-2026 வரை

இந்த வாரத்தின் சிறப்பு ஆன்மிக நிகழ்வுகள், முக்கிய பண்டிகைகள், வழிபாடுகள், சேவைகள், சிறப்பு நிகழ்வுகள் வருமாறு:
* நெல்லை காந்திமதி அம்மன் காலை வெள்ளி சப்பரத்திலும், இரவு கமல வாகனத்திலும் பவனி.
* பத்தமடை மீனாட்சி அம்மன், வீரவநல்லூர் மரகதாம்பிகை தலங்களில் பவனி.
* சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* கார்த்திகை விரதம்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* திருப்பரங்குன்றம், பழனி, திருச்செந்தூர் தலங்களில் முருகப்பெருமான் புறப்பாடு.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* சங்கடகர சதுர்த்தி.
* நெல்லை காந்திமதி அம்மன் ரிஷப வாகனத்தில் பவனி.
* சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.
* மன்னார்குடி ராஜகோபாலசுவாமி புறப்பாடு.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* முகூர்த்த நாள்.
* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் கோவிலில் சுந்தரவல்லி தாயார் புறப்பாடு.
* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள், ரெங்கமன்னார் ஊஞ்சல் உற்சவம்.
* திருவிடைமருதூர் பிரகத்குசாம்பிகை புறப்பாடு.
* சமநோக்கு நாள்.
* தூத்துக்குடி பாகம்பிரியாள், பத்தமடை மீனாட்சி அம்மன் பவனி.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவில் வரதராஜர், திருவரங்கம் நம்பெருமாள் அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* முகூர்த்த நாள்.
* நெல்லை காந்திமதி அம்மன் தவழும் கண்ணன் அலங்காரம்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* உத்திரமாயூரம் வள்ளலார் சன்னிதியில் சந்திரசேகரர் புறப்பாடு.
* சமநோக்கு நாள்.
* தென்காசி உலகம்மை, தூத்துக்குடி பாகம்பிரியாள் தலங்களில் பவனி.
* நெல்லை காந்திமதி அம்மன் காலை வெள்ளி சப்பரத்தில் கோலாட்ட அலங்காரம்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.