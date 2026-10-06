ஆன்மிகம்

இந்த வார விசேஷங்கள்: 6-10-2026 முதல் 12-10-2026 வரை

அக்டோபர் 11-ம் தேதி நவராத்திரி ஆரம்பம், மதுரை மீனாட்சி அம்மனுக்கு கொலு மண்டபத்தில் ராஜராஜேஸ்வரி அலங்காரம்.
ஆன்மிக நிகழ்வுகள், இந்த வார விசேஷங்கள்: 6-10-2026 முதல் 12-10-2026 வரை
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இந்த வார விசேஷங்கள்

இந்த வாரத்தின் சிறப்பு ஆன்மிக நிகழ்வுகள், முக்கிய பண்டிகைகள், வழிபாடுகள், சேவைகள், சிறப்பு நிகழ்வுகள் வருமாறு:

அக்டோபர் 6-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* சர்வ ஏகாதசி.

* சுவாமிமலை முருகப் பெருமானுக்கு ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* மதுரை கூடலழகர், திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் புறப்பாடு.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

7-ந் தேதி (புதன்)

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* திருவைகுண்டம் வைகுண்டபதிக்கு பால் அபிஷேகம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

8-ந் தேதி (வியாழன்)

* பிரதோஷம்.

* சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் புறப்பாடு.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

9-ந் தேதி (வெள்ளி)

* ராமேஸ்வரம் பர்வத வர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்கப் பல்லக்கில் பவனி.

* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் சன்னிதியில் சுந்தரவல்லி தாயார் புறப்பாடு.

*திருவிடைமருதூர் பிரகத்குசாம்பிகை பவனி.

* மேல்நோக்கு நாள்.

10-ந் தேதி (சனி)

* மகாளய அமாவாசை.

* திருவரங்கம் நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் வீரராகவர், மதுரை கூடலழகர் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* திருக்கண்ணபுரம் சவுரிராஜர், விபீசண ஆழ்வாருக்கு நடையழகு சேவை.

* பாபநாசம், திருக்குற்றாலம், திருவெம்பல் தலங்களில் சிவபெருமான் விழா தொடக்கம்.

* சமநோக்கு நாள்.

11-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* நவராத்திரி ஆரம்பம்.

* மதுரை மீனாட்சி அம்மனுக்கு கொலு மண்டபத்தில் ராஜராஜேஸ்வரி அலங்காரம்.

* நெல்லை காந்திமதி அம்மனுக்கு லட்சார்ச்சனை ஆரம்பம்.

* குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன், சிம்ம வாகனத்தில் துர்க்கை அம்மனாக காட்சி.

* காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன், மதுரை பிரசன்ன வேங்கடேசப் பெருமாள் சிறப்பு அலங்காரம்.

* சமநோக்கு நாள்.

12-ந் தேதி (திங்கள்)

* குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கற்பக விருட்ச வாகனத்தில் பவனி.

* திருக்குற்றாலம் குற்றாலநாதர் திருவீதி உலா.

* திருவில்லிபுத்தூர் பெரியாழ்வார் புறப்பாடு.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

* சமநோக்கு நாள்.

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