ஆன்மிகம்

இந்த வார விசேஷங்கள்: 15-9-2026 முதல் 21-9-2026 வரை

வெள்ளிக்கிழமையன்று சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.
இந்த வார விசேஷங்கள், அம்மன் வழிபாடு
அம்மன் வழிபாடு
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இந்த வார விசேஷங்கள்

இந்த வாரத்தின் சிறப்பு ஆன்மிக நிகழ்வுகள், முக்கிய பண்டிகைகள், வழிபாடுகள், சேவைகள், வாகன வீதி உலா, சிறப்பு நிகழ்வுகள் வருமாறு:

செப்டம்பர் 15-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* ரிஷி பஞ்சமி.

* திருப்பதி, நாட்டரசன்கோட்டை உற்சவம் ஆரம்பம்.

* மதுரை நவநீத கிருஷ்ணர், ருக்மணி-சத்தியபாமா சமேத கிருஷ்ணர் அலங்காரம்.

* சமநோக்கு நாள்.

16-ந் தேதி (புதன்)

* சஷ்டி விரதம்.

* மதுரை தல்லாகுளம் பிரசன்ன வேங்கடேசர், கிருஷ்ணர் அவதாரம், சிம்ம வாகனத்தில் உலா.

* திருவில்லிபுத்தூர் பெரியபெருமாள் சந்திர பிரபையில் பவனி.

* குணசீலம், ஆழ்வார் திருநகரி, திருப்பரங்குன்றம், நாட்டரசன்கோட்டை தலங்களில் எம்பெருமான் புறப்பாடு.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

17-ந் தேதி (வியாழன்)

* முகூர்த்த நாள்.

* திருவில்லிபுத்தூர் பெரியபெருமாள் அனுமன் வாகனத்தில் பவனி.

* திருப்பதி ஏழுமலையான் காலையில் சிம்ம வாகனத்தில் பவனி, இரவு முத்துப்பந்தல் அருளிய லீலை.

* சமநோக்கு நாள்.

18-ந் தேதி (வெள்ளி)

* உப்பிலியப்பன் கோவில் சீனிவாசப் பெருமாள் வெள்ளி பல்லக்கில் பவனி.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.

* சமநோக்கு நாள்.

19-ந் தேதி (சனி)

* நெல்லை கெட்வெல் ஆஞ்சநேயருக்கு 5008 வடை அலங்காரம்.

* கரூர் தான்தோன்றி கல்யாண வேங்கடேசர் வெள்ளி சேஷ வாகனத்தில் பவனி.

* திருப்பதி ஏழுமலையான் மோகினி அலங்காரம்.

* திருபெரும்புதூர் மணவாள மாமுனிகள் புறப்பாடு.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

20-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* உப்பிலியப்பன் கோவில் சீனிவாசப் பெருமாள் வெள்ளி பல்லக்கில் திருவீதி உலா.

* மதுரை தல்லாகுளம் பிரசன்ன வேங்கடேசர் ராஜாங்க சேவை.

* திருவில்லிபுத்தூர் பெரியபெருமாள் யானை வாகனத்தில் பவனி.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

21-ந் தேதி (திங்கள்)

* கரூர் தான்தோன்றி கல்யாண வேங்கடேசப் பெருமாள் திருக்கல்யாணம்.

* திருப்பதி ஏழுமலையான் காலையில் சூரிய பிரபையிலும், இரவு சந்திர பிரபையிலும் புறப்பாடு.

* உப்பிலியப்பன் கோவில் சீனிவாசப் பெருமாள் சூர்ணாபிஷேகம்.

* மேல்நோக்கு நாள்.

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