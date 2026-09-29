ஆன்மிகம்

இந்த வார விசேஷங்கள்: 29-9-2026 முதல் 5-10-2026 வரை

அக்டோபர் 1-ம் தேதி திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை, மன்னார்குடி ராஜ கோபாலசுவாமி புறப்பாடு.
இந்த வார விசேஷங்கள்: 29-9-2026 முதல் 5-10-2026 வரை
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இந்த வார விசேஷங்கள்

இந்த வாரத்தின் சிறப்பு ஆன்மிக நிகழ்வுகள், முக்கிய பண்டிகைகள், வழிபாடுகள், சேவைகள், சிறப்பு நிகழ்வுகள் வருமாறு:

செப்டம்பர் 29-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* சங்கடகர சதுர்த்தி.

* மகாபரணி.

* கரூர் தான்தோன்றி கல்யாண வேங்கடேசர் ஆடும் பல்லக்கில் பவனி.

* சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

* சமநோக்கு நாள்.

30-ந் தேதி (புதன்)

* கார்த்திகை விரதம்.

* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் தங்க மயில் வாகனத்தில் பவனி.

* வேலூர் மாவட்டம் ரத்தினகிரி பாலமுருகன் தங்க ரத உற்சவம்.

* திருச்செந்தூர், பழனி தலங்களில் முருகப் பெருமான் புறப்பாடு.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

அக்டோபர் 1-ந் தேதி (வியாழன்)

* சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

* திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

* மன்னார்குடி ராஜ கோபாலசுவாமி புறப்பாடு.

* மேல்நோக்கு நாள்.

2-ந் தேதி (வெள்ளி)

* தேய்பிறை சஷ்டி விரதம்.

* ராமேஸ்வரம் பர்வத வர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.

* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் புறப்பாடு.

* சமநோக்கு நாள்.

3-ந் தேதி (சனி)

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவில் வரதராஜர், காட்டுபரூர் ஆதிகேசவர் அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* திருபெரும்புதூர் மணவாள மாமுனிகள் உடையவருடன் புறப்பாடு.

* திருவில்லிபுத்தூர் சமீபம் திருவண்ணாமலை சீனிவாசர் கருட வாகனத்தில் பவனி.

* மேல்நோக்கு நாள்.

4-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* கீழ்திருப்பதி கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சன்னிதி எதிரில் அனுமனுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* பத்ராசலம் ராமபிரான் புறப்பாடு.

* சமநோக்கு நாள்.

5-ந் தேதி (திங்கள்)

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

* திருமயம் சத்திய மூர்த்தி புறப்பாடு.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவில் மூலவருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* கீழ்திருப்பதி கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சன்னிதியில் கருடாழ்வாருக்கு திருமஞ்சன சேவை.

* மேல்நோக்கு நாள்.

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