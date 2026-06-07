2026-ஆம் ஆண்டிற்கான பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கையில் சாதனை

சென்னை,
2026-ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்கான (TNEA 2026) இணையவழி விண்ணப்ப பதிவு அதிகாரப்பூர்வமாக நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், இந்த ஆண்டு விண்ணப்பித்துள்ள மாணவர்களின் இறுதி புள்ளி விவரங்கள் தற்பொழுது வெளியாகியுள்ளன.
அதன்படி, நடப்பு கல்வியாண்டில் பொறியியல் படிப்புகளில் சேருவதற்காக இணையதளம் வாயிலாக பதிவு செய்து, தங்களுக்கான கட்டண முழுமையையும் செலுத்திய மாணவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 2,45,220 ஆகப் பதிவாகி சாதனை படைத்துள்ளது.
இதில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான தமிழக அரசின் 7.5 சதவீத உள் இடஒதுக்கீட்டுச் சலுகையின் கீழ் கட்டணமில்லா உயர் கல்வி பயில தகுதியுடைய 50,373 அரசு பள்ளி மாணவர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மொத்த விண்ணப்பதாரர்களின் கல்வி பிரிவுகளின்படி, பொது பிரிவில் (Academic Stream) 2,42,909 மாணவர்களும், தொழிற்கல்விப் பிரிவில் (Vocational Stream) 2,311 மாணவர்களும் அடங்குவர்; மேலும், கல்வி வாரியங்களின் அடிப்படையில் மாநில பாடத்திட்டத்தில் (State Board) பயின்ற 2,13,898 மாணவர்களும், சிபிஎஸ்இ (CBSE) பாடத்திட்டத்தில் பயின்ற 28,693 மாணவர்களும் விண்ணப்பித்துள்ள வேளையில், 103 இலங்கை தமிழ் புலம் பெயர்ந்த மாணவர்களும் இந்த ஆண்டு பொறியியல் சேர்க்கைக்கு போட்டியிட விண்ணப்பித்திருப்பது இந்த வருட மாணவர் சேர்க்கையின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சமாகக் கருதப்படுகிறது!