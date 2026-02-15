Breaking-News

டி20 உலகக்கோப்பை: இந்தியாவுக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் பந்து வீச்சு தேர்வு

பிரேமதாசா மைதானத்தில் ஆட்டம் இரவு 7 மணிக்கு தொடங்க உள்ளது.
டி20 உலகக்கோப்பை: இந்தியாவுக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் பந்து வீச்சு தேர்வு
Published on

கொழும்பு,

10வது டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா, இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் 4 பிரிவுகளில் 20 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன. லீக் சுற்றின் முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் 2 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறும்.

இந்நிலையில், டி20 உலகக்கோப்பையில் இன்று நடைபெறும் 27வது லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் மோத உள்ளன. இலங்கை தலைநகர் கொழும்புவில் உள்ள பிரேமதாசா மைதானத்தில் ஆட்டம் இரவு 7 மணிக்கு தொடங்க உள்ளது.

இந்த ஆட்டத்திற்கான டாஸ் சுண்டப்பட்டது. இதில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது. இதையடுத்து இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய உள்ளது.

இரு அணி வீரர்கள் விவரம்:

இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் (கேப்டன்), ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, ரிங்கு சிங், அக்சர் பட்டேல், குல்தீப், வருண் சக்ரவர்த்தி, பும்ரா

பாகிஸ்தான்: சையிம் அயுப், சாஹிப்சதா பர்ஹான், சல்மான் அஹா (கேப்டன்), பாபர் அசம், முகமது நவாஸ், சதாப் கான், பஹிம் அஷ்ரப், உஸ்மான் கான், ஷாகீன் அப்ரிடி, அபர் அகமது, உஸ்மான் தாரிக்

Pakistan
பாகிஸ்தான்
இந்தியா
India
T20 World Cup
டி20 உலகக்கோப்பை

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com