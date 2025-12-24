தங்கம், வெள்ளி புதிய உச்சத்தில் விற்பனை...இன்றைய விலை நிலவரம் என்ன?
2026-ம் ஆண்டு இறுதிக்குள் ரூ.2 லட்சத்தை தங்கம் நெருங்கும் என உலக தங்க கவுன்சில் கணித்துள்ளது.
சென்னை,
தங்கம் விலை ஒரு லட்சத்தை தாண்டிவிடுமோ? என பதறி இருந்த நிலையை எல்லாம், கடந்துவிட்டோம். கடந்த 15-ந்தேதி ஒரு பவுன் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டி இமாலய உச்சத்தை தொட்டது.இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் ரூ.1 லட்சத்தை ஆண்டு இறுதிக்குள் தொட்டுவிடும் என தங்கம் விலை கணிக்கப்பட்டது. அதேபோல, அந்த விலையையும் தொட்டது.
இந்தநிலையில், அடுத்த ஆண்டு (2026) இறுதிக்குள் ரூ.2 லட்சத்தை தங்கம் நெருங்கும் என உலக தங்க கவுன்சில் கணித்துள்ளது. அதற்கேற்றாற்போல், தங்கம் விலை உயரத் தொடங்கி, புதிய உச்சத்தில் தினமும் பயணிக்கிறது. அந்த வகையில் நேற்று முன்தினம் கிராமுக்கு ரூ.170-ம், பவுனுக்கு ரூ.1,360-ம் உயர்ந்து இருந்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக நேற்றும் விலை எகிறி காணப்பட்டது. நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 570-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.1 லட்சத்து 560-க்கும் விற்பனை ஆனது.
நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.200-ம், பவுனுக்கு ரூ.1,600-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 770-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.1 லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 160-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்தநிலையில் சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.240 உயர்ந்து ரூ.1,02,400க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.30 உயர்ந்து ரூ.12,800க்கு விற்பனை ஆகிறது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.10 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.244க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிலோ வெள்ளி 10,000 ரூபாய் விலை உயர்ந்து ரூ.2,44,000க்கு விற்பனை ஆகிறது.
தங்கம் கூட இடையில் சில நாட்கள் குறைகிறது. ஆனால் வெள்ளி விலையோ தடையே இல்லாமல் உச்சத்தை எட்டுகிறது.