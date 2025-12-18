மீண்டும் சவரன் ரூ.1 லட்சத்தை நெருங்கும் தங்கம் விலை.. கட்டுக்கடங்காமல் உயரும் வெள்ளி விலை..!
வெள்ளி விலை இன்று மேலும் உயர்ந்து வரலாறு காணாத உச்சத்தை எட்டி உள்ளது.
சென்னை,
தங்கம் விலை மீண்டும் கட்டுக்கடங்காமல் ஏறத் தொடங்கியது. கடந்த 12-ந்தேதியில் இருந்து அதன் விலை தாறுமாறாக ஏற்றம் கண்டது. கடந்த 11-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.96,400 என்று இருந்த நிலையில், 12-ந்தேதி ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.2,560 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.98 ஆயிரத்து 960-க்கு விற்பனை ஆனது.
இதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த 15-ந்தேதி மட்டும் சவரனுக்கு ரூ.1,160 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 120-க்கு விற்றது. இதன் மூலம் தங்கம் இமாலய உச்சத்தை தொட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக நேற்று முன்தினம் சவரனுக்கு ரூ.1,320 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 350-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.98 ஆயிரத்து 800-க்கும் விற்பனை ஆனது.
நேற்றைய நிலவரப்படி, மீண்டும் தங்கம் விலை உயர்ந்து இருந்தது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ.50-ம், சவரனுக்கு ரூ.400-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 400-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.99 ஆயிரத்து 200-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதன் மூலம் தங்கம் விலை மீண்டும் ரூ.99 ஆயிரத்தை தாண்டியது. இனிவரும் நாட்களில் ஏற்ற, இறக்கத்துடனேயே தங்கம் விலை இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
தங்கம் விலைக்கு போட்டியாக வெள்ளி விலையும், கட்டுக்கடங்காமல் உயர்ந்து வருவதை பார்க்க முடிகிறது. கடந்த 11-ந்தேதி ஒரு கிராம் ரூ.209-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 9 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை ஆகி அப்போது புதிய உச்சத்தை பதிவு செய்து இருந்தது. அதன்பின்னர், ஒவ்வொரு நாளும் விலை அதிகரித்து தொடர்ந்து உச்சத்திலேயே இருந்து வருகிறது.
அந்த வரிசையில் நேற்று முன்தினம் விலை சற்று குறைந்திருந்த நிலையில், நேற்று அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.11-ம், கிலோவுக்கு ரூ.11 ஆயிரமும் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.222-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 22 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை ஆனது. இதன் மூலம் வெள்ளி விலை வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை மீண்டும் எட்டி இருந்தது.
தங்கம் விலை
இந்நிலையில் தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி கிராமுக்கு ரூ.40-ம், சவரனுக்கு ரூ.320-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.12,440-க்கும், சவரன் ரூ.99,520-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை வரலாறு காணாத வகையில் மேலும் உயர்ந்துள்ளது. இதன்படி வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.2-ம், கிலோவுக்கு ரூ.2 ஆயிரமும் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.224-க்கும். ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 24 ஆயிரத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
கடந்த சில நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
18.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.99,520
17.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.99,200
16.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.98,800
15.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.1,00,120
14.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.98,960
13.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.98,960
12.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.98,960
11.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.96,400
10.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.96,240