ஒரே நாளில் 2-வது முறையாக குறைந்த தங்கம் விலை.!
தங்கம் விலை நேற்று சவரனுக்கு ரூ.2,400 அதிகரித்த நிலையில், இன்று சரிவை சந்தித்துள்ளது.
சென்னை,
தங்கம் விலை
தங்கம் விலை கடந்த மாதம் (அக்டோபர்) 17-ந்தேதி ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 200-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.97 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதுதான் இதுவரை இல்லாத தங்கம் விலை உச்சமாக பார்க்கப்பட்டது. அதன் பின்னர் விலை அதிகரிக்கும் என சொல்லப்பட்ட நிலையில், விலை குறையத் தொடங்கியது. ஒரு கட்டத்தில் அதாவது, கடந்த மாதம் 28-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.89 ஆயிரத்துக்கு கீழ் வந்தது.
இதனையடுத்து தங்கம் விலையில் ஏற்ற-இறக்கம் நிலையும் நீடித்து வந்ததை பார்க்க முடிந்தது. இப்படியாக விலை இருந்த நிலையில், கடந்த 10-ந்தேதியில் இருந்து ஏறுமுக கணக்கை மீண்டும் தங்கம் தொடங்கியது. அன்றைய தினம் ஒரு சவரன் ரூ.1,440-க்கு உயர்ந்திருந்தது. அதற்கு மறுநாள் (11-ந்தேதி) ஒரு சவரன் ரூ.1,760-ம் அதிகரித்து, நேற்று முன்தினம் சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்தது.
நேற்று அதிரடியாக உயர்ந்து அனைவருக்கும் ‘ஷாக்' கொடுத்தது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.300-ம், சவரனுக்கு ரூ.2,400-ம் அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 900-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.95 ஆயிரத்து 200-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இன்றைய நிலவரம்
நேற்று அதிகரித்த தங்கம் விலை இன்று காலை சரிந்தது. இன்று காலையில் சென்னையில் ஆபரணத்தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.60 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 840-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 480 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.94ஆயிரத்து 720-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில், பிற்பகலில் மீண்டும் தங்கம் விலை சரிந்துள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் ஆபரணத்தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.93,920க்கும், கிராமுக்கு ரூ.100 குறைந்து, 11,740க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.1,280 குறைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
வெள்ளி விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.3 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.180-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 1 லட்சத்து 80 ஆயிரத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
கடந்த சில நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
14.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.93,920 (இன்று பிற்பகல் நிலவரம்) ரூ.800 சரிவு
14.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.94,720 (இன்று காலை) ரூ.480 சரிவு
13.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.95,200 (நேற்று)
12.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.92,800
11.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.93,600
10.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.91,840
09.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.90,400
08.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.90,400