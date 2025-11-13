ஒரே நாளில் 2-வது முறையாக உயர்ந்த தங்கம் விலை.. நகைபிரியர்கள் அதிர்ச்சி..!
இன்று காலை சவரனுக்கு ரூ.1,600 அதிகரித்து இருந்தது.
சென்னை,
தங்கம் விலை
தங்கம் விலை கடந்த மாதம் 17-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.97,600 என உச்சத்தில் இருந்த நிலையில், அதன் பின்னர் படிப்படியாக குறைந்தது. கடந்த 4-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.90 ஆயிரம் என்ற நிலைக்கு வந்தது. விலை ஏற்ற-இறக்கம் என்ற நிலையிலேயே கடந்த ஒரு வாரத்துக்கு மேலாக நீடித்து இருந்தது.
இதற்கிடையே, கடந்த 10-ந்தேதியில் இருந்து மீண்டும் எகிறத் தொடங்கியது. 10, 11-ந்தேதிகளில் கிராமுக்கு ரூ.400-ம், சவரனுக்கு ரூ.3,200-ம் உயர்ந்து இருந்தது. நேற்று முன்தினம் ஒரேநாளில் ரூ.1,760 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.93 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.100-ம், சவரனுக்கு ரூ.800-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 600-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.92 ஆயிரத்து 800-க்கும் விற்பனை ஆனது.
இன்றைய தங்கம் விலை
இன்று தங்கம் விலை ஜெட் வேகத்தில் அதிரடியாக உயர்ந்தது. இன்று காலை நிலவரப்படி சென்னையில் ஆபரணத்தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.200 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 800-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,600 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.94ஆயிரத்து 400-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது.
இந்த நிலையில், இன்று 2-வது முறையாக பிற்பகலில் மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் ஆபரணத்தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.800 அதிகரித்து ரூ.95,200க்கும், கிராமுக்கு ரூ.100 உயர்ந்து 11,900-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது நகைபிரியர்களை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது.
வெள்ளி விலை
காலையில், வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.9 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.182-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 1 லட்சத்து 82 ஆயிரத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில், பிற்பகலில் கிராமுக்கு ரூ.1-ம், கிலோவுக்கு ரூ.1,000-ம் அதிகரித்துள்ளது.
கடந்த சில நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
13.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.95,200, ; சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்வு (இன்று பிற்பகல்)
13.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.94,400 ; சவரனுக்கு ரூ.1,200 உயர்வு (இன்று காலை)
12.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.92,800 (நேற்று)
11.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.93,600
10.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.91,840
09.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.90,400
08.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.90,400
07.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.90,160
விலை உயர என்ன காரணம்..?
தங்கம் விலை மீண்டும் எகிறத் தொடங்கியிருந்தது. தங்கத்தின் மீது முதலீட்டாளர்களின் கவனம் திரும்பி இருப்பதால் அதன் விலை உயர ஆரம்பித்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.