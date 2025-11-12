சற்று குறைந்த தங்கம் விலை.. அதிகரித்த வெள்ளி விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

சற்று குறைந்த தங்கம் விலை.. அதிகரித்த வெள்ளி விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?
தினத்தந்தி 12 Nov 2025 9:25 AM IST (Updated: 12 Nov 2025 9:29 AM IST)
தங்கம் விலை மீண்டும் எகிறத் தொடங்கியுள்ளது. நேற்று ஒரே நாளில் ரூ.1,760 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.93,600-க்கு விற்பனை ஆனது.

சென்னை,

தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்பு ஜெட் வேகத்தில் சென்ற தங்கம் விலை படிப்படியாக குறையத்தொடங்கியது. இது சுப நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்தவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது. அதேநேரத்தில் இன்னும் விலை உயர்ந்துகொண்டே செல்லும் என்று நினைத்து தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்தவர்களுக்கு அதிர்ச்சியை தந்தது.

இதன்படி தங்கம் விலை கடந்த மாதம் (அக்டோபர்) 22-ந்தேதியில் இருந்து சரிவை சந்தித்து வந்தது. கடந்த 17-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.97,600 என்ற உச்சத்தில் இருந்த நிலையில், கடந்த 4-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.90 ஆயிரம் என்ற நிலைக்கு வந்தது. விலை ஏற்ற-இறக்கம் என்ற நிலையிலேயே கடந்த ஒரு வாரத்துக்கு மேலாக நீடித்து இருந்தது.

இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் விலை அதிகரித்து காணப்பட்டது. அன்றைய தினம் ஒரு சவரன் ரூ.1,440-க்கு உயர்ந்திருந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக நேற்றும் விலை அதிகரித்தது. அதன்படி, நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.11,480-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.91,840-க்கும் விற்பனை ஆனது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.220-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,760-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.11,700-க் கும், ஒரு சவரன் ரூ.93,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

விலை உயர என்ன காரணம்..?

இதன் மூலம் தங்கம் விலை மீண்டும் எகிறத் தொடங்கியிருந்தது. தங்கத்தின் மீது முதலீட்டாளர்களின் கவனம் திரும்பி இருப்பதால் அதன் விலை உயர ஆரம்பித்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. கடந்த 2 நாட்களில் மட்டும் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.400-ம், சவரனுக்கு ரூ.3,200-ம் உயர்ந்திருந்தது.

தங்கம் விலை

இந்நிலையில் இன்று தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது. இதன்படி சென்னையில் ஆபரணத்தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.100 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 600-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.92 ஆயிரத்து 800-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையும் உயரத் தொடங்கி உள்ளது. நேற்று முன்தினம் கிராமுக்கு ரூ.4-ம், கிலோவுக்கு ரூ.4 ஆயிரமும் அதிகரித்தது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ.1-ம், கிலோவுக்கு ரூ.1,000-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.170-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1 லட்சத்து 70 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை ஆனது. இந்நிலையில் வெள்ளி விலை இன்றும் அதிகரித்துள்ளது. இதன்படி வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.3 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.173 க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 1 லட்சத்து 73 ஆயிரத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த சில நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

12.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.92,800 (இன்று)

11.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.93,600 (நேற்று)

10.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.91,840

09.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.90,400

08.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.90,400

07.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.90,160

06.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.90,560

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

